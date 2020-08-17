السعودية اليوم / بالشراكة مع تعليم تبوك (186) مدرسة أهلية وعالمية ورياض أطفال تخفض رسومها إلى 50٪ للفصل الأول



تبوك 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة لتعليم منطقة تبوك مبادرة ( بنيان) يمثلها مكتب التعليم الأهلي والمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية في المنطقة، والتي تتضمن تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول إلى نسبة 50٪ ، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الإدارة بملاك المدارس الأهلية صباح اليوم.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من الجهود المتواصلة والإجراءات التي تبذلها القيادة الحكيمة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية هذه المبادرة الوطنية التي ستخدم أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في المنطقة، وتوفر على أولياء أمورهم ما مجموعه نحو 90 مليون ريال من قيمة الرسوم الدراسية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ترسخ الواجب الوطني الذي قدمه ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية نحو وطنهم.

ونوه العُمري بتوجيهات وحرص وزارة التعليم لخدمة الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية وأولياء أمورهم.

// انتهى //

16:10ت م

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تبوك 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة لتعليم منطقة تبوك مبادرة ( بنيان) يمثلها مكتب التعليم الأهلي والمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية في المنطقة، والتي تتضمن تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول إلى نسبة 50٪ ، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الإدارة بملاك المدارس الأهلية صباح اليوم.وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من الجهود المتواصلة والإجراءات التي تبذلها القيادة الحكيمة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا ، من أجل سلامة المواطنين والمقيمين ولتخفيف الآثار الاقتصادية، خاصة مع استمرار تعليق حضور الطلاب والطالبات إلى المدارس، واستمرار مسيرتهم الدراسية عن بعد لمدة سبعة أسابيع .وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية هذه المبادرة الوطنية التي ستخدم أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في المنطقة، وتوفر على أولياء أمورهم ما مجموعه نحو 90 مليون ريال من قيمة الرسوم الدراسية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ترسخ الواجب الوطني الذي قدمه ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية نحو وطنهم.ونوه العُمري بتوجيهات وحرص وزارة التعليم لخدمة الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية وأولياء أمورهم.// انتهى //16:10ت م0137

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