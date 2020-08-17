السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يعتمد أسماء الفائزين في جائزة سموه للمزرعة النموذجية



تبوك 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية، أسماء الفائزين بالجائزة في عامها الـ29، الذي سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيرعاه سموه بعد غدٍ الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمكتبه في الإمارة أمين عام جائزة سموه للمزرعة النموذجية المهندس واصل بن حامد العمري الذي اطلع سموه على آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة.

وأوضح المهندس العمري، أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تمّ تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق جميع الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيراً إلى أن جائزة سمو الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ 29 عاماً بدعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك.

وأكّد المهندس العمري أن الجائزة أصبحت هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس على نيلها، وأسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة، منوهاً بدعم سمو الأمير فهد بن سلطان للجائزة.

وجاءت أسماء المزارعين الفائزين كالتالي: ناصر العيسى ، ماضي الطلق ، وفي الشخص، حسين باهبري ، محمد عسيري ، عبدالإله العيسى ، أحمد الحارثي ، منصور الحميدي , ناصر الماجد ، صالح الجهني ، فهد العنزي ، محمد العطوي ، سالم النويجعي ، هليل العطوي ، مبارك التيماني ، عواد البلوي ، عصام التيماني ، ضيف الله التيماوي ، جابر التيماوي ، سليم الطرفاوي ، صالح الفايدي ، كمال الجهني ، ورثة المسعودي ، خلف العنزي ، جزاع العطوي ، قاسم البلوي ،صالح الحويطي ، إبراهيم الحويطي ، سويلم المسعودي ، سعاد الأحمدي ، عبطا النجراني .

// انتهى //

16:03ت م

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