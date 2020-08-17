السعودية اليوم / بلدية الشوقية ترصُد عدداً من السيارات التالفة تمهيداً لإزالتها



مكة المكرمة 27 ذو الحجة 1441هـ الموافق 17اغسطس 2020م واس

نفذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة لإزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة في نطاقها الإشرافي بمكة المكرمة، وجرى خلال الحملة رصد عدد من السيارات التالفة حيث تم التأشير عليها من قبل اللجنة المختصة؛ تمهيداً لنقلها من الأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن الحملة تهدف إلى إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، مشيراً إلى ما تشكله ظاهرة السيارات المهملة من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.

وأشار إلى تشكيل لجنة للقيام بأعمال حصر ورفع السيارات والهياكل التالفة ضمن نطاق بلدية الشوقية، وذلك بعد إشعار مُلاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، لإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسمياً من قبل اللجنة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة بالأمانة.

وأكَّد "الحربي" متابعة هذه المخالفات بصورة مستمرة والتصدي لجميع أشكال التشوه البصري، واستمرار العمل في إزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة أولاً بأول، مهيباً بالمواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية وسرعة إزالة ما لديهم من سيارات تالفة ومتوقفة لفترة طويلة بالشوارع أو في المواقف العامة قبل الشروع في إزالتها.

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15:59ت م

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