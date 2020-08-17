شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 1,157 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام ، خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2020م، من انتزاع 1,157 لغمًا منها 37 لغمًا مضادة للأفراد، و 286 لغما مضادة للدبابات، و 790 ذخيرة غير متفجرة، و44 عبوة ناسفة.

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