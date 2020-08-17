أفضل عشب لعلاج تورم الساقين

2020-08-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

إذا عانيت يومًا من تورم الساقين فأنت تدرك ما يمكن أن يسببه ذلك من ألم، وهناك عشب قوي المفعول يُعد علاجًا مفيدًا لذلك بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

أسباب تورم الساقين:

وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تسبب تورم الساقين المعروف باسم الوذمة واحتباس السوائل في الجسم ومنها:

1- نمط الحياة الخامل أو الجلوس أو البقاء في وضع واحد لفترة طويلة.

2- تناول الكثير من الأطعمة المصنعة والأطعمة الغنية بالملح.

3- ضعف الدورة الدموية.

4- الدورة الشهرية.

5- الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

6- الحمل.

7- ويمكن أن يشير تورم الساقين أيضًا إلى مشكلة أساسية أكثر خطورة مثل أمراض الكلى أو مشكلة في القلب أو الكبد؛ لذلك من الأفضل دائمًا استشارة الطبيب إذا استمر هذا التورم.

وفي حالات التورم العرضي، هناك علاجات عشبية يمكن أن تساعد في تقليل التورم ومساعدة جسمك على التخلص من أي سوائل زائدة، وأحد هذه الأعشاب هو البقدونس.

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وقد أوصى أبقراط المُلقب بـ أبي الطب بتناول البقدونس باستمرار؛ نظرًا لفوائده الكبيرة، وتشير الدراسات الحديثة إلى أنه يساعد في حمايتك من مجموعة متنوعة من الأمراض والعلل بما في ذلك اضطرابات الجهاز الهضمي ومشاكل المسالك البولية وآلام الدورة الشهرية والربو والحساسية، بالإضافة إلى المساعدة في خفض ضغط الدم وتحسين صحة العظام.

وفي العصور القديمة، أوصى الحكماء باستخدام البقدونس كمنشط عام لحصى الكلى والروماتيزم وكذلك تناوله كترياق للسم.

ووفقًا لـ كتاب Green Pharmacy Herbal Handbook، فإن البقدونس مدرّ رائع للبول يساعد الكلى على إزالة السوائل الزائدة من الجسم أو الوذمة، وهو أيضًا ما أكدت عليه دراسة نُشرت في عام 2002 في مجلة Journal of Ethnopharmacology.

والبقدونس غني أيضًا بالبوتاسيوم، وهو على عكس الأدوية الكيميائية ليس له آثار جانبية، وهو يساعد كذلك على ضبط مستويات ضغط الدم.

وصفة شاي البقدونس لعلاج تورم الساقين:

ووفقًا للدكتور جون آر كريستوفر، المؤلف الشهير وأبرز أخصائيي الأعشاب في أمريكا، يجب أن تشرب ما لا يقل عن لترين من شاي البقدونس القوي يوميًا لتحقيق أقصى قدر من النتائج، وذلك عن طريق استخدام الأوراق الخضراء الفاتحة الطازجة جنبًا إلى جنب مع الجذور والبذور إذا كانا متوفرين.

ويكون ذلك عن طريق قطع الأوراق والجذور إلى قطع صغيرة، ووضعها في مصفى، وصب كوب من الماء المغلي فوقها أو يمكنك غمرها في إبريق شاي.

وانقع الخليط لمدة 5 إلى 7 دقائق، ثم أضف العسل أو الليمون أو الزنجبيل كنكهة للمشروب، ويجب تناوله دافئًا؛ للحصول على أفضل النتائج.

بالإضافة إلى شرب البقدونس، لا تنسَ استخدام تقنيات أخرى لتقليل التورم مثل رفع ساقيك فوق مستوى قلبك عند الاستلقاء، والتمرن؛ لضخ السوائل من ساقيك إلى قلبك.

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