صور.. أمير الرياض يدشن نظام المسعف الإلكتروني

2020-08-17

متابعات الخليج 365 - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض نظام المسعف الإلكتروني، التابع للهلال الأحمر بالرياض،بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي.

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أهداف نظام المسعف الإلكتروني

وقدم القاسم شرحًا لأمير منطقة الرياض لنظام المسعف الإلكتروني وآلية عملة حيث يستهدف البرنامج تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات إضافة لربطة مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة الرياض ، وعددها 91 منشأة طبية، حيث يعد البرنامج من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، ومن ضمن مزايا البرنامج الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغاءها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ.

اختيار المنشأة الطبية الأنسب

ويتيح البرنامج اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية ورسم افضل مسار للوصول السريع للمنشأة مع التوجيه الصوتي بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية، حيث يعد البرنامج ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.

واستعرض الدكتور الخريصي جهود الفرع خلال جائحة كوفيد 19 خلال الأشهر الخمسة الماضية وما قدم لمكافحة الفايروس من خلال التكاملي لجميع الادارات والمراكز الإسعافية بالهيئة .

يذكر أن 112 مركزاً إسعافياً تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تخدم منطقة الرياض .

وتمنى سمو أمير منطقة الرياض التوفيق والنجاح للجميع مثمناً الجهود في تطوير العمل الإسعافي والاستفادة من التقنية وتوظيفها عملياً وعلمياً .

حضر التدشين وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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