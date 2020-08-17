- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم 230 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 124 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
230 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 124 حالة
بلغ إجمالي الإصابات بالمنطقة 7984
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
ارتفعت حالات كورونا في منطقة جازان 230 حالة، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 63 إصابة، وأبو عريش 52 إصابة، وصامطة 31 إصابة، وبيش 27 إصابة، وصبيا 24 إصابة، وأحد المسارحة 12 إصابة، وفيفاء 9 إصابات، والطوال 6 إصابات، والعيدابي 4 إصابات.
كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من الدائر، والدرب، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 124 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة في صبيا.
إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 7984 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 5889 حالة، وبلغ عدد الوفيات 84 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2011 حالة.
إجمالي الحالات في السعودية:
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 299914 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 268385 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3436 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 28093 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1758 حالة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 230 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 124 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.