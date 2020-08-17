230 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 124 حالة

2020-08-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حالات كورونا في منطقة جازان 230 حالة، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 63 إصابة، وأبو عريش 52 إصابة، وصامطة 31 إصابة، وبيش 27 إصابة، وصبيا 24 إصابة، وأحد المسارحة 12 إصابة، وفيفاء 9 إصابات، والطوال 6 إصابات، والعيدابي 4 إصابات.

Advertisements

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من الدائر، والدرب، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 124 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة في صبيا.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 7984 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 5889 حالة، وبلغ عدد الوفيات 84 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2011 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 299914 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 268385 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3436 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 28093 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1758 حالة.

شارك الخبر







