منصة مدرستي للتعليم عن بعد .. رابط وطريقة التسجيل

منصة مدرستي للتعليم عن بعد ، منصة أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بعد أن اعلنت عن استئناف الدراسة في كافة مراحل التعليم العام ( الحكومي والأهلي) والجامعات، وذلك لمدة 7 اسابيع الاولى من الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي المقبل 1442هـ على ان يتم إعادة تقييم لتحديد وضع الاسابيع المتبقية من الدراسة في هذا الفصل على ضوء المستجدات والمتغيرات، ويأتي هذا القرار بعد نحو قرابة اربعة أشهر من تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بسبب جائحة كورونا العالمية .

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

رابط التسجيل في منصة مدرستي والمستفيدين

وكانت وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق عن إطلاق منصة مدرستي التي تتيح للطلاب والمعلمين متابعة الدراسة عن بُعد، والتي ستكون الواجهة الرئيسية للمعلم والطالب معًا وخصصت للمنصة رابط يمكن الدخول والتسجيل من خلاله وهو الرابط التالي: منصة مدرستي

والمستفيديون من هذه المنصة هم:

الطالب حيث يتعلم بطريقة سهلة وميسرة لما تحتويه من خدمات عديدة تراعي التنوع من المقررات الدراسية وفيديوهات تعليمية إلكترونية وأالعاب تربوية تيسر التعلم وتادية المهام إلكترونيًا.

المعلم : تساعد المعلم على التميز في تقديم الدروس الافتراضية وفق خطط باستخدام أدوات إلكترونية سهلة كبنك الأسئلة.

ولي أمر الطالب: ومن خلال المنصة يمكن للولي المشاركة والتفاعل مع المجتمع المدرسي عبر أدوات ادوات متجددة تعكس مستوى الاداء وتقدم الأبناء الدراسي.

قائد المدرسة: المنصة توفر لقائد المدرسة ادوات مبتكرة تساعده في ان يكون الملهم في دعم الكادر التعليمي والإداري لتحول التعليم إلى العالم الرقمي.

آلية بداية العام الدراسي

وأعلنت وزارة التعليم في وقت سابق، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي، والتي ستكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، فيما ستكون للمقررات العملية والتدريبية حضوريًّا، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للمعطيات والمستجدات ، بحيث تكون مصلحة الطالب والطالبة هي الأولى.

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وتكون الدراسة لمرحلة رياض الأطفال عن بُعد من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.

وسيتم تخصيص يوم واحد في الأسبوع على الأقل للطلاب والطالبات واولياء الأمور للحضور إلى المدرسة لأولئك الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة لمتابعة التكليفات، والتقييمات ، واللقاء بالهيئة التعليمية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

أدوات مساعدة

ويمكن لمن لا يستطيع الدخول إلى منصة مدرستي يمكنه الاستفادة كبديل عن المنصة، من البث لقنوات عين الفضائية والذي يتم على فترات متكررة خلال اليوم ، لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، حيث سيكون لكل صف دراسي قناة خاصة به، إضافة لما يتم أرشفته على قنوات اليوتيوب، وذلك بهدف ضمان وصول المعرفة للطلاب والطالبات، ويحقق أعلى نواتج تعلّم ممكنة.

واشارت الوزارة إلى أن المدارس الأهلية والعالمية، يمكنها الاستفادة من منصة “مدرستي”، بالإضافة إلى ما يمكنها توفيره من أادوات خاصة بها للتعليم عن بُعد .