محمد بن مسعود - الدمام - رُزق الزميل الإعلامي بصحيفة الشرق، بندر بن لفاء البدراني، بمولودة، أطلق عليها إسم "حور". وتهنئ "الخليج 365" الزميل "البدراني"، وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة. 17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 03:31 PM Advertisements "البدراني" يرزق بـ"حور" "البدراني" يرزق بـ"حور" رُزق الزميل الإعلامي بصحيفة الشرق، بندر بن لفاء البدراني، بمولودة، أطلق عليها إسم "حور". وتهنئ "الخليج 365" الزميل "البدراني"، وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة. الكلمات المفتاحية ، "البدراني" يرزق بـ"حور" ،

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