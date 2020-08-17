، "حقوق الإنسان" اليمنية تدين الجريمة الإرهابية بحق طبيب في البيضاء ،

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ندّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بشدة بالعملية الإرهابية التي استهدفت طبيب الأسنان الدكتور مظهر اليوسفي، الذي تعرض للقتل والصلب في المركز الصحي بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء وسط اليمن من قبل عصابة إرهابية إجرامية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي: الطبيب الذي قدم خدماته للمنطقة منذ سنوات في المركز الصحي بمديرية الصومعة، تعرض لعملية إرهابية تعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان والأعراف والدين والشريعة الإسلامية والقانون والدستور اليمني.
وأضافت: هذه الأعمال الإجرامية البشعة التي تقوم بها العناصر الإرهابية التي نشطت في الآونة الأخيرة في مديرية الصومعة مستغلة سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، على بعض المحافظات اليمنية وانتشار الانفلات الأمني، ليأتي معززاً لوجود تلك الميليشيا وتهدف لخدمة المشروع الحوثي المدعوم من إيران.
وحذّرت الوزارة من عمليات اختطاف جديدة تقوم بها تلك الجماعات الإرهابية، داعية أبناء المنطقة إلى الوقوف ضدها ومواجهة الفكر الإرهابي الدخيل على أبناء المديرية.وزارة حقوق الإنسان اليمنية
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 03:35 PM
الضحية تعرض للقتل والصلب في المركز الصحي بمديرية الصومعة
ندّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بشدة بالعملية الإرهابية التي استهدفت طبيب الأسنان الدكتور مظهر اليوسفي، الذي تعرض للقتل والصلب في المركز الصحي بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء وسط اليمن من قبل عصابة إرهابية إجرامية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي: الطبيب الذي قدم خدماته للمنطقة منذ سنوات في المركز الصحي بمديرية الصومعة، تعرض لعملية إرهابية تعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان والأعراف والدين والشريعة الإسلامية والقانون والدستور اليمني.
وأضافت: هذه الأعمال الإجرامية البشعة التي تقوم بها العناصر الإرهابية التي نشطت في الآونة الأخيرة في مديرية الصومعة مستغلة سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، على بعض المحافظات اليمنية وانتشار الانفلات الأمني، ليأتي معززاً لوجود تلك الميليشيا وتهدف لخدمة المشروع الحوثي المدعوم من إيران.
وحذّرت الوزارة من عمليات اختطاف جديدة تقوم بها تلك الجماعات الإرهابية، داعية أبناء المنطقة إلى الوقوف ضدها ومواجهة الفكر الإرهابي الدخيل على أبناء المديرية.
، "حقوق الإنسان" اليمنية تدين الجريمة الإرهابية بحق طبيب في البيضاء ،
المصدر : الخليج 365
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