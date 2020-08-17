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تمكنت وحدة البحث والتحري التابعة لشرطة محافظة أبوعريش بمنطقة جازان اليوم من إلقاء القبض على شاب قتل آخر في إحدى القرى شرق المحافظة وذلك في وقت وجيز من ارتكاب الجريمة.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" إلى أن قضية القتل وقعت فصولها قبل ظهر اليوم بسبب خلاف، موضحة أن القاتل مواطن يبلغ من العمر 26 عاماً والمقتول 21 بعد أن سدد له طعنات قاتلة.الجهات الأمنية
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 03:10 PM
الجريمة وقعت فصولها قبل ظهر اليوم وتمكن البحث والتحري من الإطاحة بالقاتل
تمكنت وحدة البحث والتحري التابعة لشرطة محافظة أبوعريش بمنطقة جازان اليوم من إلقاء القبض على شاب قتل آخر في إحدى القرى شرق المحافظة وذلك في وقت وجيز من ارتكاب الجريمة.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" إلى أن قضية القتل وقعت فصولها قبل ظهر اليوم بسبب خلاف، موضحة أن القاتل مواطن يبلغ من العمر 26 عاماً والمقتول 21 بعد أن سدد له طعنات قاتلة.
، جازان.. خلاف في أبوعريش ينتهي بطعنات قاتلة والجاني في قبضة الأمن ،
المصدر : الخليج 365
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