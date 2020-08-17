فيديو.. ستار تجربة اجتماعية تضع المتسوقين بمواجهة التستر التجاري‬

2020-08-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

‫لم تغفل وزارة التجارة الجانب التوعوي الذي يمثل محورًا أساسيًا بجانب الجهود الرقابية والتعاون مع المستهلكين، لمكافحة التستر التجاري‬.

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أضرار التستر التجاري‬ الاقتصادية

وحرصت الوزارة على رفع مستوى الوعي المجتمعي بأضرار التستر على الاقتصاد الوطني من خلال العديد من الرسائل التوعوية المقروءة والمرئية التي تم بثها عبر حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال منصات إعلامية متنوعة.

‫ولمعرفة مدى المعرفة المجتمعية بماهية التستر، نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي فيديو “تجربة اجتماعية” يستطلع آراء عدد من المواطنين والمواطنات متضمنًا السؤال عن إمكانية استخدام الاسم تجاريًا بمقابل مالي قدره خمسة آلاف ريال شهريًا، في خطوة تهدف لإدراك حجم خطورة التستر وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع والاقتصاد.

ردود أفعال متباينة

‫وتباينت ردود أفعال الشريحة المشاركة في التجربة ما بين واعٍ ومدرك لخطورة تلك الخطوة وما يترتب عليها، وقلة لا تدرك الآثار الناتجة عن الموافقة على ذلك وهو ما يقود إلى مطالبات وقروض واستحقاقات مالية على المنشأة المسجلة باسم متابعات الخليج 365 أو المواطنة قد تؤدي به إلى السجن كونه المسؤول الأول عن المنشأة وهروب المتستر عليه خارج المملكة.

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