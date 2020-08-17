- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم بدر بن سلطان يستعرض جهود تحسين الاتصالات لتسهيل الدراسة عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بدر بن سلطان يستعرض جهود تحسين الاتصالات لتسهيل الدراسة عن بعد
التقى مديري التعليم ومدير فرع هيئة الاتصالات بالمنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
ناقش نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان استعدادات الجهات المعنية لتطبيق الدراسة عن بعد خلال الفترة التي حددتها وزارة التعليم.
جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر الإمارة بجدة اليوم مع مديري التعليم بالمنطقة ومدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة، لاستعراض استعدادات العام الدراسي المقبل.
استعدادات الدراسة عن بعد
وخلال الاجتماع الذي حضره مدير عام تعليم المنطقة الدكتور أحمد الزائدي، ومدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، ومدير عام تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي ، ومدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، ومدير تعليم الليث الدكتور زكي الحازمي ومدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن استعداد إدارات التعليم للعملية التعليمية والتي ستكون عن بعد خلال الفترة المحددة من العام الدراسي الجديد، وخطط الاتصالات وتقنية المعلومات لتجويد الاتصالات في محافظات المنطقة بما يضمن سير العملية التربوية وتحقيق الاستفادة لكافة شرائح الطلاب.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بدر بن سلطان يستعرض جهود تحسين الاتصالات لتسهيل الدراسة عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.