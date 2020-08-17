وزير الصحة يدشن بنوك الدم المتنقلة

2020-08-17

متابعات الخليج 365 - واس

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، وحدات بنوك الدم المتنقلة.

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أهداف بنوك الدم المتنقلة

وأبانت الصحة أن الهدف من هذه الوحدات ” العربات المتنقلة ” تمكين بنوك الدم من الوصول إلى أماكن المتبرعين، سعياً إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم .

وأشارت إلى أنه سيتم تأمين عدد 24 عربة تبرع بالدم بمواصفات عالمية ومجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وبواقع عربة لكل بنك دم مركزي في المملكة، حيث تم توريد الدفعة الأولى والبالغ عددها 10 عربات وجاري توزيعها على 10 مناطق صحية.

221 بنك دم تقدم خدماتها

وسيتم توريد باقي العربات وعددها 14 عربة خلال الأشهر القادمة – بإذن الله -، وتوزيعها على 14 بنك دم مركزي تشمل جميع المناطق الصحية بالمملكة وقد تم إعداد برنامج تشغيلي لهذه العربات لتحقق الهدف المنشود والمأمول – بإذن الله – من تأمينها.

يذكر أنه بلغ عدد بنوك الدم 221 بنك دم، منها 24 بنك دم مركزي و 105 بنوك دم فرعية و 83 مركز نقل دم، كما بلغ عدد المتبرعين بالدم خلال العام 2019 عدد 345693 متبرعاً ومتبرعة.

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