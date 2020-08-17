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الأرصاد : أمطار ورياح تحد الرؤية على جازان
تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت الأرصاد السعودية اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات الريث، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفاء، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً – بمشيئة الله -.
الأرصاد تحذر من حالة الطقس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة).
حركة الرياح السطحية
وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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