زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفى الرس بالقصيم بنسبة ١٨٣%‎

2020-08-17

متابعات الخليج 365 - القصيم

أعلن التجمع الصحي بمنطقة القصيم عن زيادة السعة السريرية لأسرة العناية المركزة في مستشفى الرس بنسبة 183%، وذلك في خطوة تهدف إلى الرفع من كفاءة مستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

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وأوضح التجمع الصحي بأنه تمت إضافة 22 سريراً لتكون الطاقة الاستيعابية المتاحة حالياً لأسرة العناية المركزة بالمستشفى 34 سريراً، مشيراً إلى أنه تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير الكوادر الطبية والفنية بعد أن تم تدريبها وتأهيلها للتعامل مع الحالات.

وأكد التجمع الصحي بأنه يهدف من خلال هذه الزيادة إلى تلبية احتياجات المرضى، ورفع مستوى خدمات الرعاية الطبية المقدمة، وتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كوروناكوفيد 19.

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