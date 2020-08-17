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كرمت إدارة الرعاية الصيدلية بصحة جدة، اليوم، فرسان الصيدلة أبطال كوفيد١٩ بمجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة.
وسلم نائب المشرف العام بمجمع إرادة الدكتور خالد العوفي، ونائب مدير الرعاية الصيدلية بصحة جدة الدكتور فهد المولد، ومدير إدارة الصيدلية بمجمع إرادة الدكتور عوض المطيري، دروع الشكر للعاملين بالصيدلية.
وأعرب "العوفي" عن بالغ سعادته لهذا التكريم الذي يأتي امتدادًا لمسيرة عطاء متواصلة من التميز وتقديم الخدمات المهنية العلاجية والطبية لخدمة المجتمع وأفراده في ظل جائحة كورونا بهدف رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين.
وأشار "العوفي" إلى أن هذا الدور الإنساني يأتي في إطار التوعية الصحية والخدمة العلاجية والعمل الإنساني الذي يشتمل على كل عناصر العطاء لعدد من الممارسين الصحيين الذين يبذلون معظم وقتهم في الميدان الصحي من أجل سلامة الجميع، وفي رسالة سامية تحمل شعار التناغم والانسجام في العمل من أجل الوصول لأكبر شريحة في المجتمع وتحقيق الفائدة الاستراتيجية لوزارة الصحة نحو مجتمع صحي وآمن وخالي من الأمراض والأوبئة.
وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 02:51 PM
بعد مسيرة عطاء متواصلة من التميز وتقديم الخدمات المهنية العلاجية"صحة جدة" تكرم فرسان الصيدلة أبطال كوفيد١٩
كرمت إدارة الرعاية الصيدلية بصحة جدة، اليوم، فرسان الصيدلة أبطال كوفيد١٩ بمجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة.
وسلم نائب المشرف العام بمجمع إرادة الدكتور خالد العوفي، ونائب مدير الرعاية الصيدلية بصحة جدة الدكتور فهد المولد، ومدير إدارة الصيدلية بمجمع إرادة الدكتور عوض المطيري، دروع الشكر للعاملين بالصيدلية.
وأعرب "العوفي" عن بالغ سعادته لهذا التكريم الذي يأتي امتدادًا لمسيرة عطاء متواصلة من التميز وتقديم الخدمات المهنية العلاجية والطبية لخدمة المجتمع وأفراده في ظل جائحة كورونا بهدف رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين.
وأشار "العوفي" إلى أن هذا الدور الإنساني يأتي في إطار التوعية الصحية والخدمة العلاجية والعمل الإنساني الذي يشتمل على كل عناصر العطاء لعدد من الممارسين الصحيين الذين يبذلون معظم وقتهم في الميدان الصحي من أجل سلامة الجميع، وفي رسالة سامية تحمل شعار التناغم والانسجام في العمل من أجل الوصول لأكبر شريحة في المجتمع وتحقيق الفائدة الاستراتيجية لوزارة الصحة نحو مجتمع صحي وآمن وخالي من الأمراض والأوبئة.
، "صحة جدة" تكرم فرسان الصيدلة أبطال كوفيد١٩ ،
المصدر : الخليج 365
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