، دون وفيات.. "كورونا" يصيب 456 فلسطينياً جديداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - "اشتية" شدد على الالتزام بشروط السلامة

سجلت الأراضي الفلسطينية 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجل أي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الاثنين).

وبينت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز" أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 168 حالة، تلتها محافظة الخليل بإجمالي 124 إصابة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأضافت أن من بين المصابين 23 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

من ناحيته، أشار رئيس الوزراء محمد اشتية إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا أصبحت ثابتة نوعًا ما، لكنها ما تزال عالية.

وقال "اشتية" مخاطباً المواطنين: "لا نستطيع أن نضع شرطيًا خلف كل واحد فيكم. احموا آباءكم واحموا أمهاتكم أيها الشباب، التزموا بشروط السلامة".فلسطين فيروس كورونا الجديد