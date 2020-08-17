محمد بن مسعود - الدمام - الواقعة حدثت بعد منع دوريتها من المرور هاجمت طائرتا هليكوبتر أمريكيتان، اليوم (الاثنين)، نقطة تفتيش للنظام السوري بشمال شرق البلاد قرب مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرة الأكراد؛ مما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين. وأوضحت وسائل إعلام أن الواقعة حدثت بعد وقت قصير من منع دورية أمريكية من المرور عبر نقطة تفتيش للنظام في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز". 17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 02:31 PM الواقعة حدثت بعد منع دوريتها من المرور Advertisements أمريكا تهاجم نقطة تفتيش للنظام السوري.. وتقتل عنصرًا وتصيب اثنين أمريكا تهاجم نقطة تفتيش للنظام السوري.. وتقتل عنصرًا وتصيب اثنين هاجمت طائرتا هليكوبتر أمريكيتان، اليوم (الاثنين)، نقطة تفتيش للنظام السوري بشمال شرق البلاد قرب مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرة الأكراد؛ مما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين. وأوضحت وسائل إعلام أن الواقعة حدثت بعد وقت قصير من منع دورية أمريكية من المرور عبر نقطة تفتيش للنظام في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، أمريكا تهاجم نقطة تفتيش للنظام السوري.. وتقتل عنصرًا وتصيب اثنين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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