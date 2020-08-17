شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية": حالة واحدة تمنع إلغاء رخصة العمل بعد دفعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، على أحد المؤسسات عن الحالة التي تستوجب منع رخصة العمل بعد دفعها.

وكشفت الوزارة، بأنه في حال سداد رخصة العمل بغرض الخروج النهائي لا يمكن إلغاؤها.

وكان تساؤل قد ورد إلى الوزارة من إحدى المؤسسات. قالت فيه، «هل يمكن إلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي بعد دفعها؟ وإصدار رخصة عمل عادية بدلًا عنها؟».