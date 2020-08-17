شكرا لمتابعة خبر عن "أبشر" توضح خطوات حل مشكلة عدم ظهور أفراد الأسرة من حسابات المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قالت أبشر أنه لحل مشكلة اختفاء بعض أفراد الأسرة من حسابات المستفيدين يجب التواصل مع المنصة إلكترونيا وتزويدها ببعض البيانات لحل هذة المشكلة.
وأوضحت "أبشر"، بأنه في حالة عدم ظهور أسماء بعض أفراد أسرة المستفيد يتم تزويد المنصة باسم المستفيد الثلاثي ورقم الهوية ورقم هوية الفرد وتاريخ ميلاده ورقم للتواصل برسالة خاصة.
وكان ذلك ردًّا من المنصة على تساؤل تلقته عبر «تويتر» من أحد المستفيدين قال فيه: «عند الضغط على زر التعريف على فرد من الأسرة لا يظهر بعض أسمائهم».
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