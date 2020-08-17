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خالد النمر يكشف هل يتغير من يجري عملية تغيير قلب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن إجابة ما يدور في ذهن البعض بشأن هل يتغير الشخص الذي يجري عملية تغيير قلب أم يظل نفس الشخص.

وأكد الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه يظل نفس الشخص لا يتغير، ولكن يجري عليه ما يطرأ على البشر الآخرين من أمراض عضوية ونفسية.

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