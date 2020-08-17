شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق: اقترب سهيل بانخفاض درجات الحرارة وبرودة آخر الليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال الدكتور خالد الزعاق رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية بأن خلال هذة لأيام سنشعر ببرودة آخر الليل وانكسار حدة الحرارة وهبوب الرياح الجنوبية وهي علامات توضح قرب سهيل الذي سيحل الخميس 20/8/2020. قال الدكتور خالد الزعاق رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية بأن خلال هذة لأيام سنشعر ببرودة آخر الليل وانكسار حدة الحرارة وهبوب الرياح الجنوبية وهي علامات توضح قرب سهيل الذي سيحل الخميس 20/8/2020. وأوضح الزعاق بأن النباتات تشعر بقرب سهيل قبل الإنسان، فتخضر الأشجار بسبب الرياح الجنوبية، وتحسن الأحوال الجوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الزعاق: اقترب سهيل بانخفاض درجات الحرارة وبرودة آخر الليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.