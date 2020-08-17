شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق بروتوكولات العودة داخل مدارس ومكاتب تعليم تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

شهدت عودة الهيئة الإدارية والتعليمية، صباح اليوم الاثنين، في مدارس منطقة تبوك تطبيق بروتوكولات العودة للعمل وفق الاحترازات الوقائية والصحية التي أقرتها الجهات المعنية.

ومن جانبه، قال مدير إدارة الأمن والسلامة خالد الفقير، أن إدارة تعليم تبوك تحرص على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية منذ اليوم الأول لعودة الهيئة التعليمية والإدارية بالمكاتب والمدارس.

وشدد خالد الفقير، على تأمين أجهزة قياس الحرارة، والمعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية، لافتاً إلى دور قادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية.