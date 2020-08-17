شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الرحالة جبران الفيفي يصل إلى الأفلاج قادمًا من جازان سيرًا على الأقدام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

وصل الرحالة جبران الفيفي إلى محافظة الأفلاج بعدما قطع نحو ألف كيلومتر خلال ٤٣ يومًا قادمًا من محافظة صبيا بجازان متجهًا لمدينة الرياض، وذلك سيرًا على الأقدام.

وبدأ "الفيفي" رحلته من محافظة صبيا في 15 ذي القعدة قبل 43 يوماً قضى منها 33 يومًا مشياً على الأقدام، قطع خلالها حوالي ألف كم بمعدل سير ٤٠ ألف خطوة يومياً، وفقًا للتطبيقات الموثقة لعدد الخطوات.

وأوضح الرحالة، إن الصعوبات التي واجهها تتمثل في الحرارة المرتفعة حيث بلغت في بعض المواقع ٥٠ درجة، وكذلك تقرحات الأرجل والإصابات المتكررة بأوتار العضلات نتيجة الجهد المبذول، وكانت أشد إصابة له هي تمزق في عضلة خلف الساق المسمى عضلة البطة؛ مما دعا الطبيب إلى نصحه بالتوقف لمدة ١٥ يوماً واستجاب له بالتوقف ١٠ أيام فقط من ٦ أغسطس حتى ١٦ أغسطس.

وأشار إلى أن: " الهدف الأساسي والحلم الذي أرغب بتحقيقه هو السير من جازان للرياض على الأقدام، وعد الخطوات عبر البرامج التي توثق ذلك، وتحقيق هذا ليس مرتبطاً بأي أمنيات أخرى، وإذا حققت ذلك فقط نجحت رحلتي"؛ فضلًا عن السير على خطى الشيخ جبران مفرح الفيفي الذي رحل منذ ۷۰ سنة إلى الرياض لمبايعة الملك عبدالعزيز، وتقديم الولاء له، ورصد التطور والتنمية التي طرأت على هذه الدولة.