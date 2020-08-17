شكرا لمتابعة خبر عن «الملكية الفكرية»: لا يحق عرض صورة دون إذن أصحابها إلا في 3 حالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قالت الهيئة قالت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بأنه لايحق لمنتج الصورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع الصورة دون إذن أصحابها أو ورثتهم. وتابع حساب الهيئة عبر الهيئة بأنه يستثنى من ذلك الأشخاص ذوي شهرة عامة والموظفين الرسميين، وما سمحت به السلطات العامة خدمة الصالح العام.

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