بالفيديو.. تحديد آلية تطبيق تخفيف الإجراءات الاحترازية لحركة الشاحنات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حددت وزارة التجارة آلية تطبيق تخفيف الإجراءات الاحترازية لحركة الشاحنات عبر المنافذ البرية، والتي ستعتمد على مرحلتين؛ الأولى تتضمن دخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية للمملكة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحمل سلعاً تكون المملكة وجهتها النهائية، والاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه سائقي الشاحنات. حددت وزارة التجارة آلية تطبيق تخفيف الإجراءات الاحترازية لحركة الشاحنات عبر المنافذ البرية، والتي ستعتمد على مرحلتين؛ الأولى تتضمن دخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية للمملكة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحمل سلعاً تكون المملكة وجهتها النهائية، والاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه سائقي الشاحنات. وتشمل المرحلة الثانية دخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية للمملكة من جميع الدول، والاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا المستجد COVID19. وأكدت الوزارة، على ضرورة تطبيق جميع الاشتراطات الصحية التي تطبقها الدول الأخرى على سائقي الشاحنات القادمين من المملكة على الشاحنات العابرة المنفذ إلى المملكة -بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل- ويتم الانتقال بين المراحل بقرار من اللجنة المعنية خلال 14 يوماً من بداية المرحلة، وذلك بناء على ما أوصت به اللجنة المعنية بشأن إجراءات فحص الـ«PCR» على سائقي الشاحنات القادمين للمملكة.

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