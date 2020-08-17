شكرا لمتابعة خبر عن وصول 60 ألف طن من الشعير لميناء جدة الاسلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

تصل ميناء جدة الإسلامي الاسبوع المقبل 60 ألف طن من الشعير العلفي، وذلك لأول مرة عقب إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير من الخارج دون اعانة.

وكشفت الشركة المتحدة للأعلاف أنه سيتم تفريغ الشحنة المرتقب وصولها من الشعير عبر الميناء بالمحطات الخاصة بالشركة وسط مراعاة مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق والحفاظ على مخزون احتياطي آمن .

وثمنت الشركة إجراءات المؤسسة العامة للحبوب التي اتسمت بالسلاسة واليسر والتي شجعتها على استيراد تلك الشحنة وفق الاجراءات والمواصفات المعلنة ، حيث ستقوم المؤسسة بأخذ عينات منها فور وصولها لميناء جدة الاسلامي للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة .