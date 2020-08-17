شاب سعودي يقفز على ظهر سمكة القرش الحوتي داخل البحر – شاهد

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين مقطع فيديو لشاب سعودي يدعى أبو وديع وهو يقفز من قارب صغير على ظهر سمكة القرش الحوتي داخل البحر.

وانتشر مقطع الشاب السعودي وهو يقفز على ظهر سمكة الحوت القرشي كالنار في الهشيم ، وسط حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة التي وصفها البعض بالمجنونة ومن شانها تعريض حياته للخطر.

الشاب السعودي كان برفقة اصدقائه على متن قارب صغير داخل البحر وشاهد بعض اسماك القرش الحوتي داخل البحر ، حيث قفز على أحداها وسبح في عرض البحر وهو ممتطيا ظهر القرش الحوتي.

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ويتميز هذا الحوت بضخامة جسمه الذي يصل طوله إلى نحو 19 مترا، إضافة إلى بطء حركته خلال السباحة في الماء.

وتعد سمكة القرش الحوتى أو قرش البهلوان من الأسماك الضخمة المهددة بالانقراض، وهي نادرة الظهور في البحر الأحمر.