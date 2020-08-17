نتنياهو : نعمل لتأمين رحلات طيران مباشرة إلى الإمارات عبر السعودية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، اليوم الإثنين، إنه يسعى ويعمل من أجل تأمين رحلات طيران مباشرة من مطار بن غوريون في اللد إلى دولة الإمارات عبر الأجواء السعودية.

وردت تصريحات نتنياهو خلال الجولة التفقدية التي قام بها، اليوم، إلى مطار بن غوريون عقب قرار "كابينيت كورونا " استئناف الرحلات والطيران و فتح الأجواء أمام الطيران العالمي.

وتابع: "نعمل حالياً على رحلات مباشرة بين تل أبيب ودبي وأبو ظبي تمر فوق السعودية. وهذه رحلة قصيرة مدتها ثلاث ساعات"، وفق موقع عرب 48.

وأضاف أن "الإمارات العربية المتحدة مهتمة للغاية بالاستثمارات الضخمة بالتكنولوجيا في إسرائيل".

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جدير بالذكر أن هناك توقعات بتأجيل توجه وفد إسرائيلي إلى أبو ظبي لإجراء محادثات حول تفاصيل اتفاق التحالف والعلاقات الدبلوماسية الرسمية، وذلك بسبب خلافات إسرائيلية داخلية حول الصلاحيات في هذا المجال بين مجلس الأمن القومي والموساد ووزارة الخارجية، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.