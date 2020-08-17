«الصحة» توجه 3 نصائح للحفاظ على العينين من أضرار الشاشة

حذرت من الجلوس لفترات طويلة أمامها..

وجّهت وزارة الصحة ثلاث نصائح لتفادي أضرار الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر أو المحمول لفترات طويلة، على العينين. وذكر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة عبر -تويتر- أن الجلوس لفترة طويلة أمام الشاشة قد يؤثر على عينيك؛ لذلك يجب اتباع النصائح التالية: ـ خفف سطوع الشاشة - ارمش بعينيك تجنباً للجفاف - ابعد نظرك عن الشاشة كل 20 دقيقة لمدة 20 ثانية. Advertisements من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أن مشاكل الأعصاب او فقدان الشهية قد يكون بسبب نقص فيتامين «ب١٢» بالجسم. ونصحت بأخذ فيتامين «ب١٢)» من مصادره الطبيعية مثل البيض والأسماك ومشتقات الحليب. اقرأ أيضًا: «الصحة» تحدد 3 مصادر طبيعية لفيتامين يكافح مشاكل الأعصاب وفقدان الشهية الصحة: النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية.. والفحص المبكر ضروري لـ3 فئات

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