5 خطوات تساعدك على تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع المستفيدين إلى تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم ضمن حملة «حدثت بياناتك.. ضمانك أمانك».

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إلى أن نحو 34.6% فقط من مستفيدي الضمان الاجتماعي حدثوا بياناتهم.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، كالآتي:

1-الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط التالي «من هنا».

2-اختر الملف الشخصي.

3-اختر تحديث البيانات.

Advertisements

4-راجع البيانات وفق المستجدات مثل محل الإقامة وعنوان السكن ورقم الجوال وتفاصيل الحالة الاجتماعية.

5-اضغط إرسال الطلب

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن حملة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي تأتي في سياق سعي الوزارة الدائم لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعمها للمستفيدين.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن حملة تحديث الضمان الاجتماعي وصول ذلك الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجّهة لهم.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء والتواريخ.. «عاجل» تنشر مواعيد ملتقيات التوظيف لمستفيدي الضمان الاجتماعي

شروط ومتطلبات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي