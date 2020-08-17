هيئة تنظيم الكهرباء تحدد 5 معايير للحصول على تعويض مالي من مقدم الخدمة

حددت هيئة تنظيم الكهرباء عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، 5 معايير تُمكّن المستفيد من الحصول على التعويض المالي من مقدم الخدمة.

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء عبر حسابها الرسمي أن المستفيد يستحق تعويضًا ماديًّا من مقدم الخدمة في الحالات الآتية:

1-عدم إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن و5 ساعات فيما عداها.

2-انقطاع الخدمة الكهربائية أكتر من 4 مرات لمدة تزيد عن 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة.

3-عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية، وفقًا لهيئة تنظيم الكهرباء.

4-عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يومًا، وفقًا لهيئة تنظيم الكهرباء.

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5-عدم إيصال خدمة الكهباء لمنشأة جديدة بما لا يتجاوز 40 يومًا من تاريخ السداد، وفقًا لهيئة تنظيم الكهرباء.

آلية تقديم شكوى لدى هيئة تنظيم الكهرباء

وأكدت هيئة تنظم الكهرباء، في ردها على أحد المغردين أنه يمكن للمستفيد المتضرر أن يتقدم بشكوى أهلاً بك، يمكنك التقدم بشكوى إلى شركة الكهرباء عبر حساب العناية بالمشتركين عبر «تويتر».

وأضافت هيئة تنظيم الكهرباء أن المستفيد إذا لم يحصل على رد أو حصلت عليه ولم تقتنع به فيمكنك التقدم بشكوى للهيئة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني مع أهمية ذكر رقم الشكوى لدى الشركة.

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