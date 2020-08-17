عملية جراحية تنقذ حاملًا مصابة بكورونا وجنينها بجازان

تمكن أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إجراء عملية قيصرية عاجلة لسيدة حامل في منتصف الشهر الثامن مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الفريق المعالج إلى أن السيدة كانت حاملًا في منتصف الشهر الثامن وكانت تعاني من انقباضات رحمية غير منتظمة، وأظهرت الآشعة التلفزيونية جفافًا تامًّا للسائل حول الجنين، كما أظهر تخطيط القلب وجود اضطرابات شديدة بنبض الجنين.

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وقد اتخذ الفريق الطبي القرار بإجراء العملية لإنقاذ حياة الجنين مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة وفق البروتوكلات الطبية المعمول بها وقد تمت العملية بنجاح.

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