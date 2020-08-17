الإمارات تؤكد دعمها للسعودية وتدين إطلاق الحوثيين لصاروخ باليستي باتجاه المملكة

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق صاروخ بالستي باتجاه المنطقة الجنوبية تمكنت قوات التحالف من اعتراضه وتدميره.

وجددت دولة الإمارات -في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي- تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات «وام».

كما أكدت الإمارات، دعمها في كل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية، كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات، يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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