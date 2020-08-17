ديوان المظالم: 35 ألفًا استفادوا من خدمة تبادل المذكرات عبر منصة «معين»

أوضح ديوان المظالم أن 35318 شخصًا استفادوا من خدمة تبادل المذكرات على منصة «معين» الإلكترونية، منذ إطلاقها في شهر شعبان الماضي.

وتتيح هذه الخدمة لأطراف الدعاوى إمكانية تبادل المذكرات بشكل إلكتروني متكامل في جميع مراحل نظر دعواهم، والاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر في الدعوى من خلال الدخول إلى منصة «معين» الإلكترونية.

بالإضافة إلى خاصية إشعار أطراف الدعاوى برسائل نصية تصل إلى هواتفهم المُسجلة في منصة «معين» الإلكترونية، وذلك بشكل آليّ ومباشر عند إيداع أي مذكرة، لتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد لأطراف الدعاوى وممثليهم.

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يذكر أن خدمة تبادل المذكرات تأتي ضمن الأعمال التطويرية المستمرة للخدمات القضائية التي تقدمها منصة «معين» الإلكترونية، سعيًا لتحقيق مضامين الأهداف الاستراتيجية لخطة ديوان المظالم التي تستهدف تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، إلى جانب إتمام مستهدف التحول الإلكتروني لجميع مجريات العمل القضائي.

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