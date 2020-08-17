بلدية الشرائع تُصادر 110 كجم خضارًا وفواكه في حملة على الباعة الجائلين

تواصل وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة 110 كيلوجرامات من الخضار والفواكه تم ضبطها من الباعة الجائلين المخالفين، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، ‏بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

وأشار «العصيمي» إلى أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الإشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة.

ولفت إلى أن الحملات لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة وأمام المساجد والجوامع، والتي تهدف بشكل عام إلى الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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وأكَّد المهندس محمد العصيمي حرص البلدية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والتصدي لجميع المخالفات، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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