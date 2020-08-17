«الملكية الفكرية» توضح أمرًا بشأن صور المشاهير والشخصيات العامة

3 فئات مستثناة من حقوق المؤلف..
أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عدم تطلب موافقة خطية لتصوير المشاهير أو المسؤولين العموميين، ونشر صورهم.
وذكرت الهيئة –عبر حسابها على تويتر- أنه «لا يحق لمنتج الصورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع الصورة دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم أو إذن ورثتهم» ويستثنى من ذلك التالي:
ـ الأشخاص ذوو الشهرة العامة.
ـ الموظفون الرسميون.
ـ ما سمحت به السلطات العامة خدمة للصالح العام.
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