«الملكية الفكرية» توضح أمرًا بشأن صور المشاهير والشخصيات العامة

أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عدم تطلب موافقة خطية لتصوير المشاهير أو المسؤولين العموميين، ونشر صورهم.

وذكرت الهيئة –عبر حسابها على تويتر- أنه «لا يحق لمنتج الصورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع الصورة دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم أو إذن ورثتهم» ويستثنى من ذلك التالي:

ـ الأشخاص ذوو الشهرة العامة.

ـ الموظفون الرسميون.

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ـ ما سمحت به السلطات العامة خدمة للصالح العام.

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