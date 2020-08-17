الأمير عبد الرحمن بن خالد: اعتماد السنة الدولية للإبليات «خطوة كبيرة»

قال ممثل المملكة في المنظمة الدولية للإبل، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، الأمير عبد الرحمن بن خالد، إن اعتماد منظمة الأمم المتحدة السنة الدولية للإبليات 2024 سيكون له أثر بالغ في التعريف بكل ما يخص الإبل، وخطوة كبيرة في تمكين المنظمة الدولية للإبل «ICO» من تحقيق أهدافها التنموية.

وأضاف الأمير عبد الرحمن بن خالد –عبر تويتر- أن رياضة الإبل راسخة في مجتمعنا، وواجبنا أن ننقل هذه الرياضة للعالم وأن نعرفهم بشكل أكبر كل ما يخص هذا الكائن.

وتابع قائلًا «أسأل الله أن يوفقنا في تحقيق خطوات ناجحة ومثمرة لمستقبل الإبل وملاكها».

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جاء ذلك بعد اعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من قبل الأمم المتحدة، وذلك بعد توصية من منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».

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