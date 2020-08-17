قررتها الأمم المتحدة في 2024
قال ممثل المملكة في المنظمة الدولية للإبل، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، الأمير عبد الرحمن بن خالد، إن اعتماد منظمة الأمم المتحدة السنة الدولية للإبليات 2024 سيكون له أثر بالغ في التعريف بكل ما يخص الإبل، وخطوة كبيرة في تمكين المنظمة الدولية للإبل «ICO» من تحقيق أهدافها التنموية.
وأضاف الأمير عبد الرحمن بن خالد –عبر تويتر- أن رياضة الإبل راسخة في مجتمعنا، وواجبنا أن ننقل هذه الرياضة للعالم وأن نعرفهم بشكل أكبر كل ما يخص هذا الكائن.
وتابع قائلًا «أسأل الله أن يوفقنا في تحقيق خطوات ناجحة ومثمرة لمستقبل الإبل وملاكها».
جاء ذلك بعد اعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من قبل الأمم المتحدة، وذلك بعد توصية من منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».
اقرأ أيضًا:
فهد بن حثلين: إعداد برامج نوعية لمبادرة السنة الدولية للإبليات 2024
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير عبد الرحمن بن خالد: اعتماد السنة الدولية للإبليات «خطوة كبيرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.