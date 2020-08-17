«واصل التجاري».. خدمة جديدة من البريد السعودي لدعم التعاملات الإلكترونية

أوضح البريد السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، آلية استخدام خدمة واصل التجاري التي تهدف إلى تقديم عنوان سهل وواضح ومعياري للجهات التجارية لتحقيق تطلعات رجال الأعمال.

وأكد البريد السعودي أن خدمة واصل التجاري تدعم تفعيل التعاملات الحكومية الإلكترونية ونشر ثقافة التجارة الإلكترونية، ويتم فيها إضافة قيمة الاشتراك في الخدمة رصيد في حساب العميل في بريدي أونلاين، تمكنه من تجربة العديد من الخدمات المميزة.

ووفقًا للبريد السعودي، إن المستهدفين من خدمة واصل التجاري هم الشركات المساهمة والمحدودة والمؤسسات.

مميزات خدمة واصل التجاري من البريد السعودي

ومن مميزات خدمة واصل التجاري، تقديم عنوان معياري وواضح ونافذة مميزة لقطاع الأعمال لتجربة الخدمات البريدية، وإضافة قيمة الاشتراك السنوي رصيد في حساب العميل في بريدي اونلاين، وفقًا للبريد السعودي.

وكذلك شبكة عالمية لتوصيل إلى جميع انحاء العالم وبأسعار منافسة، وسهولة التتبع ووضوح مهل التوصيل من خلال التطبيق او الموقع الإلكتروني، وفقًا للبريد السعودي.

وتقدم خدمة واصل التجاري خدمات عدة منها: «خدمة الالتقاط من عنوان العميل، و خدمة الشحن المحلي والدولي للبريد الممتاز والطرود، و خدمة الوثائق الحكومية الصدارة من وزارة الداخلية «أبشر»، والاستفادة من الرصيد المضاف في حساب العميل في سداد فواتير الخدمات البريدية.

وأوضح البريد السعودي أن خدمة واصل التجاري تقدم 30% رصيد إضافي مقدم من مؤسسة البريد السعودي يضاف مع قيمة الاشتراك في حساب العميل.

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وبالنسبة لرسوم الاشتراك السنوي في خدمة واصل التجاري فهي كالآتي:

1-بالنسبة لشركات السجل الرئيسي: 1000 ريال سنويًا، والمبلغ المقدم من البريد السعودي 300 ريال والمبلغ المودع في حساب العميل يكون 1300 ريال.

2-شركات السجل الفرعي: 300 ريال سنويًا، والمبلغ المقدم من البريد السعودي 90 ريالًا، والمبلغ المودع في حساب العميل 390 ريالًا.

3-مؤسسات السجل الرئيسي: 500 ريال سنويًا، والمبلغ المقدم من البريد السعودي 150 ريالًا، والمبلغ المودع في حساب العميل 650 ريالًا.

4-مؤسسات السجل الفرعي: 100 ريال سنويًا، و30 ريالًا قيمة المبلغ المقدم من البريد السعودي 130 ريالًا.

وأوضح البريد السعودي أن أسعار الاشتراكات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق، ويتم الاستفادة من الرصيد المضاف في حساب العميل خلال فترة الاشتراك، ويتم إعفاء جميع المؤسسات والشركات الجديدة من رسوم الاشتراك للعام الأول، ولن يتم إضافة قيمة الاشتراك رصيد في حساب العميل.

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