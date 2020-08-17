الجامعة الإلكترونية.. تعرّف على نظام الدراسة وتخصصات برامج الماجستير

تفتح الجامعة السعودية الإلكترونية، ظهر اليوم الاثنين، باب القبول للالتحاق ببرامج الماجستير للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل 1442 هجري.

وأكدت الجامعة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني أن التقديم سيكون متاحًا للراغبين بالتسجيل ابتداءً من ظهر اليوم الاثنين، وينتهي التقديم يوم الخميس 20 أغسطس 2020 عند الساعة 12 ظهرًا.

التخصصات التي تشملها برامج الماجستير في الجامعة الإلكترونية

وأوضحت الجامعة الإلكترونية أن البرامج تشمل تخصصات الماجستير في إدارة الأعمال في فرعي الجامعة في جدة والدمام للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في الأمن السيبراني في الرياض وجدة للطلاب والطالبات وفي الدمام طلاب فقط.

وكذلك برنامج الماجستير في علوم البيانات في الرياض للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في تقنيات الترجمة في الرياض للطالبات، وفقًا للجامعة الإلكترونية.

وقالت عميدة الدراسات العليا بالجامعة الإلكترونية الدكتورة مروة بنت محمد المصري، إن برامج الماجستير ستقدم بالتعاون والشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، لافتة إلى أن الخريجين من برامج الماجستير سيحصلون على شهادة معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية وإفادة بإتمام البرنامج من جامعة ولاية كولورادو الأمريكيه.

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نظام الدراسة بالجامعة الإلكترونية

ووفقًا للجامعة الإلكترونية فإن نظام الدراسة المعتمد بها يتميز بالجمع بين الحضور في القاعات الدراسية المنعقدة في مقر فروع الجامعة مع الحضور الافتراضي للمحاضرات عبر نظام إدارة التعلم.

واشترطت الجامعة الإلكترونية على جميع المتقدمين والمتقدمات اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو (STEP) حسب شروط كل برنامج، مشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم زيارة بوابة القبول في الموقع الإلكتروني للجامعة، والاطلاع على المعلومات والشروط المتعلقة بالقبول.

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