«الزكاة والدخل» تمدد مبادرة الإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تمديد مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين» حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020م.

وأوضحت الهيئة –عبر حسابها على تويتر- أن مبادرة الإعفاء من الغرامات تتضمن التالي:

أولًا: إلغاء الغرامات العشوائية كافة على تقديم إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل 18 مارس 2020م ولم تقدم في موعد استحقاقها، أو على تعديل أي إقرارات ضريبية سبق تقديمها إلى الهيئة في حال تم تقديمها أو تعديلها خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 سبتمبر 2020م، ونتج عن ذلك مبالغ إضافية مستحقة للهيئة، وذلك بشرط قيام المكلفين بالالتزام بسداد المبالغ المستحقة كافة بعد التقديم أو التعديل بما لا يجاوز 30 سبتمبر 2020

ثانيًا: إلغاء الغرامات كافة المترتبة على تسجيل أي شخص لدى الهيئة في الأنظمة الضريبية خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 سبتمبر 2020م، في حال كان تاريخ وجوب تسجيله ببدأ من تاريخ سابق على تاريخ التسجيل الفعلي، بشرط قيامه بالتسجيل وتقديم الإقرارات واجبة التقديم كافة إلى الهيئة من تاريخ وجوب التسجيل والالتزام بسداد المبالغ المستحقة بموجبها بما لا يجاوز 30 سبتمبر 2020م.

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ثالثًا: قبول طلبات تقسيط المبالغ المستحقة كافة بموجب البندين أولًا وثانيًا، دون التقيد بسقف المبالغ التي يمكن تقسيطها، مع عدم احتساب أي غرامات عن المبالغ المستحقة بداية من تاريخ استحقاقها حتى 30 سبتمبر 2020م، مع احتساب غرامة التأخر في السداد بداية من 1 أكتوبر 2020م حتي تاريخ نهاية السداد المتفق عليه مع المكلف، بشرط تقديم طلب التقسيط خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 سبتمبر 2020م

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