

كوناكري 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

سجلت غينيا خلال الـ 24 الساعة الماضية، 139 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الغينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 8482 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 وفاة.

// انتهى //

13:55ت م

0078



كوناكري 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسجلت غينيا خلال الـ 24 الساعة الماضية، 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19)، وحالة وفاة واحدة.وأوضحت وزارة الصحة الغينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 8482 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 وفاة.// انتهى //13:55ت م0078

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / غينيا تسجل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.