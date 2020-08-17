

مالابو 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

قدم أعضاء الحكومة في غينيا الاستوائية استقالتهم، لرئيس البلاد تيودورو أوبيانج مباسوغو.

وأوضح بيان صدر عن رئاسة الحكومة الغينية اليوم، أنّ رئيس الحكومة باسكوال أوباما أسو، والوزراء قدموا استقالتهم لرئيس البلاد.

وتأتي استقالة الحكومة بعد الانتقادات التي وجهها رئيس البلاد بأن الحكومة لا تؤدي مهامها، ولم تحقق الأهداف التي خططت لها.

// انتهى //

13:48ت م

0075





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أعضاء الحكومة الغينية يقدمون استقالتهم لرئيس البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.