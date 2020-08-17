

باماكو 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

سجلت مالي خلال الـ 24 الساعة الماضية، 26 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في مالي اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 2640 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 125 وفاة.

// انتهى //

13:47ت م

0073



باماكو 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسجلت مالي خلال الـ 24 الساعة الماضية، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، بينما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة في مالي اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 2640 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 125 وفاة.// انتهى //13:47ت م0073

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مالي تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.