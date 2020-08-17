السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو



جدة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان صدر اليوم, وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع الصومال في محاربته للإرهاب، مجدداَ موقف المنظمة الثابت والرافض للأعمال الإرهابية والعنف والتطرف بجميع تجلياتها.

وعبر معاليه عن تعازيه لذوي الضحايا وشعب وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

// انتهى //

13:36ت م

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