السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل قاضي التنفيذ بمحافظة طبرجل



طبرجل 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمحافظة طبرجل اليوم، قاضي التنفيذ بطبرجل الشيخ عبدالله بن صالح الحسون.

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لكل ما من شأنه تطوير الأجهزة العدلية ورفع كفاءتها وقدرتها في الإنجاز والعمل، متمنياً للشيخ الحسون التوفيق.

// انتهى //

13:22ت م

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