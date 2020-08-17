السعودية اليوم / مختبر أمانة عسير يستقبل أكثر من 700 عينة غذائية خلال شهر



أبها 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

استقبل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 700 عينة من الأغذية المختلفة، وذلك بهدف الكشف عليها وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن نسبة العينات المطابقة للمواصفات وصلت إلى 80% فيما بلغت العينات الغير متطابقة 20%، مشيراً إلى أنه جرى فحص 559 عينة للعسل وصلت نسبة العينات المتطابقة فيها إلى 81% ونسبة العينات الغير متطابقة نحو 19%، بينما بلغت نسبة الكشف عن متبقيات المبيدات العشوائية من أسواق الخضروات والمراكز التجارية 97% منها متطابقة و 3% غير متطابقة، كذلك تم الكشف من قبل مختبر الأمانة على 108 عينات من المواد الغذائية والمياه وإخضاعها للفحص الميكروبيولوجي، حيث بلغت نسبة التطابق 74% و 26% منها غير متطابقة.

// انتهى //

13:17ت م

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أبها 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واساستقبل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 700 عينة من الأغذية المختلفة، وذلك بهدف الكشف عليها وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن نسبة العينات المطابقة للمواصفات وصلت إلى 80% فيما بلغت العينات الغير متطابقة 20%، مشيراً إلى أنه جرى فحص 559 عينة للعسل وصلت نسبة العينات المتطابقة فيها إلى 81% ونسبة العينات الغير متطابقة نحو 19%، بينما بلغت نسبة الكشف عن متبقيات المبيدات العشوائية من أسواق الخضروات والمراكز التجارية 97% منها متطابقة و 3% غير متطابقة، كذلك تم الكشف من قبل مختبر الأمانة على 108 عينات من المواد الغذائية والمياه وإخضاعها للفحص الميكروبيولوجي، حيث بلغت نسبة التطابق 74% و 26% منها غير متطابقة.// انتهى //13:17ت م0062

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