السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستعرض خطة سد احتياجات المنطقة من المياه



نجران 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، المشروعات المعتمدة لتعزيز خدمات المياه بالمنطقة، التي يأتي في طليعتها مشروع جلب مياه الشرب.

وبحث سموه مع رئيس القطاع الجنوبي لخدمات المياه المهندس عبدالله بن سعيد العمري، بحضور مدير عام خدمات المياه بمنطقة نجران المهندس محمد بن علي آل عتيق، الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمنطقة، بما يضمن تقديم أمثل الخدمات لأهالي المنطقة، في أرجائها كافة.

كما اطلع خلال اللقاء على تقرير عن أعمال القطاع الجنوبي لخدمات المياه بالمنطقة، من حيث مصادر المياه والمشروعات القائمة وتصنيفها، والمشروعات المستلمة خلال العام الجاري، وخطة المشروعات المستقبلية للمياه والصرف الصحي وزيادة تغطية خدمات المياه للمنطقة.

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13:14ت م

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