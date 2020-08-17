السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي ينقذ 16 مهاجرًا من الغرق



تونس 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

أنقذ خفر السواحل التونسي اليوم، 16 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على وشك الغرق بعد أن غمرت المياه قاربهم على بعد 65 كلم من سواحل مدينة قرقنة جنوب تونس.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع التونسية أن المهاجرين أبحروا فجر الأحد من سواحل مدينة جرجيس جنوب البلاد، بهدف بلوغ السواحل الإيطالية، مشيرًا إلى أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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13:08ت م

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